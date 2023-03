(Ph credits Magliocchetti)

Mannarino annuncia le date del Tour “Corde 2023”, un nuovo imperdibile ciclo di appuntamenti estivi per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” partirà dalle due date già annunciate che si terranno a Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” venerdì 16 e sabato 17 giugno. Si aggiungono poi i nuovi appuntamenti a Gardone Riviera (BS), Cervere (CN), Cernobbio (CO), Atri (TE), Porto Recanati (MC), Massa d’Albe (AQ), Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d’Italia.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. I suoi concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l’estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita.

Ha infatti suonato in mete suggestive come quella presso il No Borders Music Festival (Sella Nevea - UD), in cui l’artista ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota: in uno dei posti più suggestivi delle Alpi, un omaggio musicale alla luna e alle montagne, in cui il pubblico ha raggiunto la meta dopo una camminata di circa due ore o attraverso un viaggio in cabinovia.

L'artista si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti Mannarino ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 - e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Ha infine concluso il suo viaggio nell’antico anfiteatro dell’Arena di Verona, ormai considerato il tempio della musica italiana. Il concerto all’Arena è stato un evento speciale con uno spettacolo rinnovato e una scaletta ricca di nuovi brani.





CALENDARIO DATE

Venerdì 16 giugno 2023 | Roma @Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Sabato 17 giugno 2023 | Roma @Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Sabato 01 luglio 2023 | Gardone Riviera (BS) @Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Giovedì 13 luglio 2023 | Cervere (CN) @Anima Festival

Sabato 22 luglio 2023 | Cernobbio (CO) @LaVilla Music&Arts Festival

Sabato 29 luglio 2023 | Atri (TE) @AtrIncontra - Piazza Duchi di Acquaviva

Mercoledì 02 agosto 2023 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigl

Domenica 06 agosto 2023 | Massa d’Albe (AQ) @Festiv’Alba

Venerdì 11 agosto 2023 | Alghero (SS) @Festival Abbadula

Lunedì 14 agosto 2023 | Grottaglie (TA) @Cinzella Festival

Venerdì 18 agosto 2023 | Diamante (CS) @Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore

Venerdì 25 agosto 2023 | Zafferana (CT) @“Sotto il Vulcano Fest, Etna in Scena” - Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 26 agosto 2023 | Noto (SR) @“Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale





I biglietti per le nuove date saranno disponibili venerdì 31 marzo 2023 alle ore 15:00 su vivoconcerti.com e nei punti vendita da mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11:00.

I biglietti per tutte le date già disponibili sono in vendita online su www.vivoconcerti.com