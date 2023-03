via twitter

NAPOLI - Guerriglia nel centro di Napoli, dove ci sono stati scontri tra tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto dai caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro di lanci di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Lì è stata incendiata anche un'auto della polizia. Terrore tra passanti e commercianti ambulanti. Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che questa mattina avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, sono dovuti salire sul pullman che li avrebbe accompagnati all'albergo dove alloggiavano. In quel diverso punto sono apparse decine di persone a volto coperto e impegnate in una rissa mentre la polizia, in tenuta antisommossa, era intenta a dividere le fazioni ea disperdere gli ultras.Durante gli scontri è stata data alle fiamme un'auto della polizia. Un'altra, sempre della polizia, è stata danneggiata: i vetri erano rotti. Danni anche a una terza auto. È quindi iniziato il trasferimento dei tifosi tedeschi che sono stati fatti salire su alcuni autobus del servizio pubblico in partenza da Piazza del Gesù. Gli autobus che trasportavano i tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati oggetto di lanci di sassi e bottiglie da parte di ultras napoletani ammassati lungo la strada. Il vetro di uno degli autobus si è rotto.Al termine degli scontri, inoltre, è stata ritrovata anche una pistola: come si vede in uno dei video circolati in rete, un agente in borghese recupera l'arma dal selciato. Il conteggio dei danni è ora iniziato in piazza. Presenti anche alcuni investigatori che stanno svolgendo tutti gli accertamenti.