Nel secondo tempo all’8’ i campani raddoppiano con Osimhen con un tocco al volo su passaggio di Di Lorenzo. Al 19’ il Napoli realizza la terza rete con Zielinski su rigore concesso per un fallo di Sow su Zielinski. Nell’andata i partenopei vinsero 2-0 a Francoforte in Germania.

Nel primo tempo al 9’ Borrè dei tedeschi di testa non riesce a schiacciare in porta. All’11’ Kvaratskhelia dei campani va vicino al gol. Al 42’ Kvaratskhelia sfiora la rete. L’arbitro inglese Anthony Taylor concede due minuti di recupero. Al 46’ il Napoli passa in vantaggio con Osimhen di testa su cross di Politano.