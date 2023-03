MILANO - Per celebrare la pubblicazione di “SSongs of Surrender', Island Record e Interscope svelano i dettagli di U2SOS40, un progetto collaborativo unico che ha coinvolto 40 artisti e creator da tutto il mondo per realizzare un contenuto di 60 secondi, ognuno dei quali con una canzone degli U2 ri-registrata come colonna sonora.

Il risultato sono 40 nuove interpretazioni visuali della musica degli U2 – 40 storie di 40 creativi – che segnano l’uscita del disco, una collezione di 40 canzoni fondamentali del catalogo degli U2, ri-registrate e ri-immaginate per il 2023.

Gli artisti includono Tanima Mehrota, nata in india, che ha documentato la sua crew locale di skate a Mexico City che “incarna quel tipo di libertà che deriva dalla curiosità giovanile”; Ben Elias, regista e direttore della fotografia neozelandese il cui filmato è “un tour a piedi di Aotearoa che vede protagonisti i miei nonni”; Alana O’Herlihy, una fotografa multidisciplinare, regista e artista multi-mediale che dice “ho deciso di prendere l'argomento molto serio di cui tratta “Sunday Bloody Sunday” e giustapporlo con quei momenti di raggiungimento della maturità per le donne e quella perdita di innocenza”; Yanya Yatsuk, una fotografa ucraina di base negli Stati Uniti, che ha volute “fare qualcosa che racconta una storia sull’amore”.

Ogni creazione verrà condivisa dal rispettivo autore sui suoi canali social lungo le prossime settimane, unite dall’hashtag #U2SOS40.