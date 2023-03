Job Day a Lecce dedicato alle professioni turistiche: martedì 7 marzo alle Officine Cantelmo una giornata per far incontrare domanda e offerta



LECCE - Martedì 7 marzo, alle Officine Cantelmo, dalle 9 alle 17, il Comune di Lecce - Assessorato al Turismo in collaborazione con l'ITS Turismo Puglia (Istituto Tecnico Superiore per l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo), Arpal Puglia e Anpal Servizi promuove il Job Day dedicato alle professioni turistiche per far incontrare domanda e offerta in vista della prossima stagione estiva. All'apertura del Job Day presenzieranno il sindaco Carlo Salvemini e l'assessore alle Politiche per il Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.





Sono 40 le aziende del territorio che parteciperanno proponendo le loro posizioni aperte fra strutture ricettive, ristoranti, bar, agriturismi, sale ricevimento, agenzie interinali e villaggi turistici. L'obiettivo della giornata è quello di permettere a tutti gli interessati in cerca di occupazione in vista dell'avvio della prossima stagione estiva di intercettare le proposte presenti sul mercato avvalendosi dell'intermediazione di realtà che operano nel campo della formazione come, appunto, l'ITS, e di realtà preposte all'intermediazione come l'Arpal e l'Anpal.

«Abbiamo voluto organizzare questo Job Day – spiega l'assessore al Turismo Paolo Foresio – perché la qualità dell'accoglienza turistica è prioritaria nella definizione di Lecce come una delle mete preferite dai visitatori che arrivano in città da ogni parte del mondo. Per incidere su questo, è importante creare le giuste opportunità per far incontrare domanda e offerta puntando su alcuni punti fermi, come l'esigenza di avere figure altamente professionalizzate e, allo stesso tempo, aziende che valorizzino queste figure sotto tutti i punti di vista. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questa giornata, da ITS, Arpal e Anpal alle agenzie interinali del territorio e alle imprese turistiche che hanno aderito. Faccio un appello a partecipare a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno cercando lavoro per l'estate, a mettersi in gioco con fiducia ed entusiasmo».

L'ITS, che ha affiancato attivamente il Comune nel reperimento delle aziende e nella comunicazione dell'iniziativa alle scuole, oltre ad essere presente con il proprio staff e i propri allievi, promuoverà durante la mattinata un incontro con tutti i presidi degli istituti alberghieri della provincia. «Vogliamo costruire insieme un profilo di filiera della formazione che coinvolga – spiega la presidente della Fondazione ITS Pina Antonaci – i diversi gradi di istruzione: gli istituti secondari di secondo grado e gli ITS. Faremo, poi, un focus sul rapporto etico fra il datore di lavoro e le professionalità giovani che cercano lavoro per permettere loro di sentirsi parte importante dell'azienda dove lavorano e di ritrovare la motivazione a lavorare in questo settore che, negli ultimi anni, è venuta meno».

Durante il Job Day, Arpal Puglia sarà presente con un proprio corner di promozione delle offerte di lavoro attive nel settore (516 posizioni aperte in questa settimana nel Leccese) e con propri operatori, che supporteranno i partecipanti nella presentazione delle proprie candidature alle aziende. Inoltre, l’Agenzia regionale coordinerà un tavolo tecnico di confronto su come poter superare lo skill mismatch esistente nel settore turistico salentino, vista la sempre più frequente mancata corrispondenza tra le competenze acquisite dalle persone e quelle richieste dal mercato del lavoro locale. «Il dialogo tra gli addetti ai lavori, gli istituti alberghieri e il mondo imprenditoriale – spiega il dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce, Luigi Mazzei – è finalizzato a far emergere possibili indicazioni operative su come colmare il divario esistente, indicazioni che Arpal avrà cura di trasferire a chi di competenza oltre che a far proprie per potenziare adeguatamente i propri servizi di orientamento e ricerca attiva del lavoro». In occasione del Job Day, infine, Arpal presenterà “Pov: io che cerco lavoro...e lo trovo nel turismo!”, la prima rassegna organica di orientamento post diploma dedicata esclusivamente ai sei istituti alberghieri della provincia di Lecce: dall’8 al 30 marzo, gli studenti dell’ultimo anno saranno coinvolti in laboratori teorico-pratici su servizi di politica attiva del lavoro, opportunità post-diploma, redazione di curriculum, utilizzo di social network per la ricerca di lavoro e tecniche di personal branding, con un focus dedicato alle professioni del futuro nel turismo.

L'Anpal Servizi è l'agenzia nazionale a totale controllo pubblico (Ministero del Lavoro) che opera nel campo delle politiche attive del lavoro e che ha di recente lanciato il nuovo programma Gol – Garanzia occupabilità dei lavoratori, che si inserisce nell'ambito del Pnrr per il quale sono state stanziate risorse pari a 4,4 miliardi di euro. Il programma sarà attuato da Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da Anpal. «Anpal è impegnata – sottolinea Daniela Talà, referente Anpal Servizi per le politiche del lavoro negli ITS e università – a favorire il dialogo fra tutti i soggetti del mercato del lavoro. I Job Day, come quello di martedì alle Cantelmo, vanno sempre più affinati perchè nel mercato del lavoro si prevede che i servizi diventino sempre più di prossimità. Dobbiamo lavorare insieme per ridurre il gap che oggi riscontriamo fra l'alto tasso di disoccupazione e le difficoltà dichiarate dalle aziende a trovare professionalità qualitativamente formate».