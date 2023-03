Una serata adrenalinica, ricca di musica e sorprese, con la partecipazione di Fiorella Mannoia come superospite. E’ la finalissima di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda venerdì 3 marzo in prima serata su Rai 1 e visibile all’estero su Rai Italia.

Per i concorrenti rimasti in gara è l’ultima possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di “The Voice Senior” sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida, anche i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri - che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

Per il vincitore di The Voice Senior la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’. Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay.

The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.