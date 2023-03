Riportata a nuova vita dal ritrattista spagnolo Josè Maria Pena, Maddalena ci appare composta e bellissima, nulla a che vedere con la tradizione iconografica che la consegna al mondo come colei che ha tanto peccato prima di redimersi, sovente presentandola a seno nudo e con i capelli rossi (simbolo di peccato e tentazione)”.



La mission di VOICEAT, come già detto, è di prendere posizione per dare voce a chi voce non ha. La borsa sarà messa in vendita online sul sito e sui canali social di VOICEAT e parte del ricavato verrà destinato ad associazioni a favore delle donne.



Saranno presenti in sala, oltre ad Annalaura Giannelli ideatrice del progetto: Rosanna Cancellieri (giornalista RAI e opinionista), Fabiana Cicirillo (Assessore alla Cultura del Comune di Lecce), Barbara Politi (giornalista), Ronny Trio (Professore associato di Marketing e Management c/o Unisalento).



Si ringraziano: MV di MIMMA VELLOTTI per l’organizzazione, MADAMORO di Fiammetta Fazio per gli abiti di Annalaura Giannelli, Rosanna Cancellieri, Barbara Politi, Mimma Vellotti.

LECCE - Sabato 15 aprile, alle ore 18.00, presso la Sala Polifunzionale Open Space di Piazza Sant’Oronzo, verrà presentato il nuovo progetto VOICEAT (Per dare voce a chi voce non ha). VOICEAT (Da un romanzo a un progetto Moda attaversando l’arte) nasce da un’idea di Annalaura Giannelli, scrittrice di successo (il suo ultimo romanzo, “Il segreto della Maddalena” è stato tradotto anche in Spagna), avvocatessa con studi a Lecce, Bari, Roma e Milano e consulente aziendale di marchi famosi, e si concretizza in un brand dedicato a shopping bags artigianali, per veicolare messaggi di valenza sociale in favore delle donne (ma non solo) e creare, attraverso lo strumento couture, una rete di solidarietà a sostegno di chi è vittima di abusi, discriminazione, violenza.Un esperimento: dare voce a personalità del mondo femminile capaci, intelligenti, forti, audaci e coraggiose, fatte oggetto di discriminazione, maltrattate e offese poiché non disposte a sottomettersi o - a volte – “per il sol fatto di essere donne”, allo scopo di prendere posizione su importanti temi sociali quanto mai attuali (basti pensare alla situazione delle donne in Iran e Siria e all'assurda uccisione di Masha Amini, foto), semplicemente indossando un accessorio moda e facendo rete.Emblematico e quanto mai esplicativo il logo: il profilo di una donna stilizzata che grida per essere ascoltata. Il brand debutta in anteprima ad aprile con una edizione limitata e numerata di sole 100 borse, rigorosamente Made in Italy, realizzate in canvas con manici in bambù e rifiniture in pelle. Il logo volutamente acquista forza autonoma grazie alla targhetta in metallo, staccabile e utilizzabile singolarmente.Ma il colpo d'occhio è sul fronte della shopping dove si impone in tutta la sua enigmatica bellezza la prima delle protagoniste di VOICEAT, Maria Maddalena, reinterpretata nel 2022 dal celebre ritrattista andaluso Josè Maria Pena. “Maddalena – dichiara Annalaura Giannelli che ben conosce la sua storia essendosene occupata nel suo ultimo romanzo mistery “Il segreto della Maddalena” - è una figura controversa e ricca di carisma, passata ingiustamente alla storia per una prostituta redenta, mentre fu, in realtà, non solo una donna di nobile stirpe, ma la più importante tra gli apostoli (Apostola apostolorum come ha decretato Papa Francesco nel 2016), nonché la più amata da Cristo (come riferisce il Vangelo apocrifo di Filippo).