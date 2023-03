LECCE - Dopo le masterclass con Ricky Tognazzi, Gianni De Blasi,Simona Mariani e Leonardo Cruciano il quinto appuntamento della rassegna ‘I mestieri del cinema’ è con Antonio Gigante-Ufficio Produzioni e Progetti audiovisivi di Apulia Film Commission che parlerà della sua professione,di cinema e territorio, del ruolo delle Film Commission e del sostegno al cinema italiano di qualità.Ne è un esempio il film documentario in rassegna alle ore 9 ‘Il tempo dei Giganti’di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Prodotto da Dinamo Film e Fluid Produzioni con appunto il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.Il film, senza pregiudizi o condizionamenti, lascia spazio a opinioni scientifiche, suggestioni e storie di chi, in prima linea, cerca di fornire una visione sul futuro di un territorio devastato dalla più grave pandemia botanica del secolo. Dopo la proiezione il regista Davide Barletti dialogherà con il critico cinematografico Luca Bandirali.La rassegna ‘I mestieri del Cinema‘ è ideata e organizzata da FilmInArt, finanziata dal Mibac e dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola ed ha come partner il Liceo Ciardo Pellegrino di Lecce ,il DAMS- Unisalento- Dipartimento di Beni Culturali,l’Istituto Amedeo D’Aosta dell’Aquila, la Cisal Sacs (Sindacato Arte Cultura e Spettacolo) con il patrocinio ed il supporto logistico di Apulia Film Commission.: info.imestieridelcinema@gmail.com