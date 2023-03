"Taxi a due piazze", quali gli elementi che ti hanno intrigato sin da subito della trama?



R:«Innanzitutto la soddisfazione di interpretare per prima la versione al femminile di questo spettacolo, che Ray Cooney ha riscritto espressamente per noi. Il personaggio che interpreto è una sfida per me: questa donna, Giulia, sfrutta il suo lavoro da tassista per gestire due mariti e due vite. È bigama ed è una clamorosa bugiarda. Quanto di più diverso da me, che detesto le bugie e i tradimenti. Infine, c’è la sfida che comporta una commedia degli equivoci, un meccanismo a orologeria dove non puoi permetterti di sbagliare una battuta. Fortunatamente sul palco ci sono con me attori bravissimi come Rosalia Porcaro, Franco Oppini e Gianpaolo Gambi».



Quanto è ancora attuale ai giorni d'oggi questa storia?



R:«Poter rappresentare una donna bigama oggi vuol dire che siamo andati avanti e questo in passato non era concepibile, oggi lo è. L’amore va rispettato in qualsiasi forma esso si manifesti senza giudizi».



Senti di avere delle analogie con la protagonista?



R:«Innamorarsi di due uomini è possibile, ma non fa parte del mio modo di vivere, non riuscirei mai a innamorarmi di due persone né stare con un uomo che è innamorato di due persone. Però comprendo che è possibile. Il messaggio che lancia questa commedia è che non bisogna mai giudicare, lasciare alle persone di essere libere di essere come sono».



Cosa vuole lasciare al pubblico barese queste due ore che vivranno al Teatroteam?



R:«Al pubblico barese proverò a trasmettere un po’ spensieratezza, energia positiva, il calore ma anche tanti sorrisi e soprattutto l’orgoglio di essere terrona!».



Barbara, qual è il tuo rapporto con la città di Bari?



R:«Non ci vado da tanto tempo, la trovo meravigliosa, con il suo lungomare stupendo e la bellezza del suo centro storico. Non vedo l’ora di visitarla tutta e di mangiare le orecchiette che mi ha insegnato a fare mia nonna Melina».



Cosa c'è nel tuo prossimo futuro?



R:«Nel mio futuro c'è la mia amata trasmissione "Pomeriggio cinque", il teatro, i podcast, il progetto del Metadurso e poi… tante altre sorprese».

- Arriva anche a Bari – Teatroteam il prossimo 25 e 26 marzo – la commedia “Taxi a due piazze” che vede Barbara D’Urso nelle vesti di una tassista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio.Fin dal suo esordio, nel 1984, Taxi a due piazze di Ray Cooney, non aveva mai avuto una versione al femminile. La commedia che in Italia è tra le più rappresentate, con un'edizione storica della ditta Dorelli Quattrini Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto. È stato chiesto quindi a Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi, sotto l'esperta mano di Chiara Noschese e con Barbara D'Urso nei panni della tassista protagonista che si districa tra un marito in Piazza Risorgimento e un altro in Piazza Irnerio. Ad aiutare la protagonista in scena c'è l'amica, che è a conoscenza della sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro, in scena anche l’immenso Franco Oppini.R:«A teatro volevo tornare da tantissimo tempo. Chi calca il palcoscenico ha un'adrenalina completamente diversa da chi fa televisione e poi è bellissimo perchè posso sentire il respiro e le risate delle persone davanti a me, i loro applausi. Questo è gratificante. A fine spettacolo poi ci sono sempre 80/100 persone che mi aspettano per un saluto o un selfie anche sotto la pioggia! Sono davvero fortunata».