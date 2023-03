Otto calciatori del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali. Sono il portiere Wladimiro Falcone convocato nell’ Italia dal commissario tecnico Roberto Mancini per le gare di qualificazioni agli Europei di oggi con l’Inghilterra a Napoli e di Domenica 26 Marzo a Malta, il centrocampista Morten Hjulmand convocato nella Danimarca per le gare di qualificazioni agli Europei di oggi con la Finlandia a Copenaghen e del 26 Marzo in Kazakistan.L’attaccante Assan Ceesay convocato nel Gambia per le gare di qualificazioni alla Coppa d’Africa di Venerdì 24 Marzo con il Mali in casa e di Martedì 28 Marzo con il Mali fuori casa, l’altro centrocampista Thorir Johann Helgason convocato nell’ Islanda per le gare di qualificazioni agli Europei di oggi con la Bosnia in trasferta e del 26 Marzo con il Liechtenstein fuori casa. Il difensore Valentin Gendrey convocato nella Francia Under 21 per le amichevoli di Sabato 25 Marzo in Inghilterra e del 28 Marzo con la Spagna in casa.L’attaccante Lorenzo Colombo e il difensore Antonino Gallo sono stati convocati nell’ Italia Under 21 dall’allenatore Paolo Nicolato per le amichevoli del 24 Marzo in Serbia e di Lunedì 27 Marzo con l’Ucraina a Reggio Calabria. L’attaccante Joel Voelkerling è stato convocato nella Svezia Under 21 per le amichevoli di oggi in Scozia e del 26 Marzo con la Colombia in casa.