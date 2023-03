- Si terrà il prossimo 22 marzo alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Confcommercio Lecce, in via Cicolella 3, un incontro informativo organizzato dall’Associazione 50&Più Lecce, avente per oggetto i rischi di truffe e raggiri, compresi quelli on-line, di cui possono essere vittime, da parte di truffatori senza scrupoli, persone fragili o sole. L’incontro è aperto a tutti e vedrà la partecipazione del Col. Donato D'Amato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce.