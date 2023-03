LECCE - Proseguono gli eventi interessanti nella città di Lecce: sabato 18 marzo a partire dalle ore 9:30, presso il Museo Sigismondo Castromediano in Viale Gallipoli n° 31, si terrà il convegno dal titolo "La Puglia da tutelare - Emergenza energetica e cambiamenti climatici. Necessità, progetti, proposte" presentato dalla rivista "In Puglia tutto l'anno". - Proseguono gli eventi interessanti nella città di Lecce: sabato 18 marzo a partire dalle ore 9:30, presso il Museo Sigismondo Castromediano in Viale Gallipoli n° 31, si terrà il convegno dal titolo "La Puglia da tutelare - Emergenza energetica e cambiamenti climatici. Necessità, progetti, proposte" presentato dalla rivista "In Puglia tutto l'anno".





La Puglia ha una varietà di paesaggi unici per ogni provincia, è ricca di meraviglie che la rendono speciale e che attraggono ogni anno migliaia di turisti. Si tratta però di una bellezza fragile che può essere distrutta dall’attività indiscriminata dell’uomo. Le minacce a cui si deve far fronte sono tante, e oltre al rischio cementificazione del territorio, quella che più preoccupa i pugliesi è sicuramente l’avvio della ricerca di idrocarburi in mare.

Il convegno organizzato dalla rivista "In Puglia tutto l’anno" si propone come momento di riflessione sull’intero territorio regionale, sulle sue peculiarità e si propone di lanciare delle idee di sviluppo che possano essere ecosostenibili.

L’evento, che è anche occasione per presentare il nuovo numero della rivista, ha ottenuto il patrocinio dalla Regione Puglia, dal Comune di Lecce e dalla Sima, la Società italiana di Medicina Ambientale, ed è svolto in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce.





Ecco il programma della giornata:

Saluti di benvenuto

ore 9.30 Lucio CATAMO, Coordinatore Editoriale di In Puglia Tutto l’Anno

ore 9.40: Luigi DE LUCA, Direttore Polo Bibliomuseale Pugliese

ore 9.50: Carlo SALVEMINI, Sindaco della Città di Lecce

TAVOLA ROTONDA

Coordina: Giulia GIGANTE, della redazione di Limes

ore 10.00: Ilaria LIA, Direttrice della rivista In Puglia Tutto l'Anno

ore 10.15: Prisco PISCITELLI, Epidemiologo, Vice Presidente SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) che relazionerà sul tema "Ambiente e Salute in Puglia"

ore 10.30: Mauro BUONOCORE, del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

ore 10.45: Luigi ANTONAZZO, componente di Artem: il Manifesto verde

ore 11.00: Filomena GIANNELLI e Maria Rosaria BOTTAZZO già Dirigenti Scolastiche che parleranno di "Educazione al rispetto dell'ambiente nelle scuole"

ore 11.30: Sebastiano LEO, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia

ore 12.00: Anna Grazia MARASCHIO Assessora all'Ambiente della Regione Puglia

ore 12.30: Premiazione della IIIa edizione del concorso fotografico "Ho visto la Puglia così"