Lecce, trovata in casa anziana morta da giorni

LECCE - Dramma nel capoluogo salentino dove una donna di 90 anni è stata trovata morta nel suo appartamento dai Vigili del fuoco. La donna abitava da sola in via Gabriele D'Annunzio e i carabinieri sono stati allertati da alcuni conoscenti che non la vedevano da giorni. Una volta dentro la casa del quartiere Santa Rosa, la triste scoperta.Secondo le prime informazioni del 118, sembra che la donna fosse morta da giorni.