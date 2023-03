BARI - Una bambolina può salvare una vita. E’ con questo spirito, con la voglia di partecipare e di dare un contributo concreto alla prevenzione e alla lotta contro i tumori, che Mimì Colonna, hair stylists di fama nazionale, ha deciso di impiegare il suo estro artistico per la creazione di piccole opere d’arte realizzate con materiali di riciclo. Le bamboline, ad oggi già più di centocinquanta, saranno esposte nei saloni di Bari, in via Di Tullio 36 e negli ambulatori Lilt, in corso Italia 187, e offerte a chi ne farà richiesta, dietro un contributo minimo di 15 euro. L’intero ricavato sarà messo a disposizione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, associazione metropolitana di Bari, da anni impegnata ad operare sul territorio, promuovendo la cultura della Prevenzione e della Diagnosi precoce, quale arma vincente nei confronti della patologia cancro.L’iniziativa sarà presentata alla stampa domani, martedì 21 marzo, alle ore 11, nella sede Lilt di Bari, al corso Italia 187, con la partecipazione di Marisa Cataldo, presidente della Lilt – Associazione Metropolitana di Bari, Mimì Colonna, autore delle piccole opere d’arte, e Valeria Colonna, responsabile marketing e HR della Mimì Colonna Style. Modera Daniela D’Ambrosio, giornalista e consigliera della Lilt. ‘La bellezza è un lusso che tutti possono concedersi’. E’ questo lo slogan che rappresenta la creatività della Maison Mimì Colonna. Così come la salute è un lusso che tutti devono e possono concedersi, passando attraverso la prevenzione. Ed è su questi intenti che si è costruito il progetto delle “bamboline”, accolto dalla Lilt con grande entusiasmo.Le bamboline, tutte pezzi unici e originali, prendono ispirazione da episodi dall’attualità, dal cinema, dai fumetti. Lo scopo principale è quello di contribuire alla prevenzione e alla ricerca attraverso le raccolte fondi. Sarà possibile prenotarle e acquistarle anche on line sul sito di Mimì Colonna.