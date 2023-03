LOCOROTONDO (BA) - Si svolgerà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 16:30 in sala consiliare, in prima seduta ordinaria, e mercoledì 29 marzo 2023 alla stessa ora in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Locorotondo. Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:Approvazione verbali delle sedute Consiliari del 30 novembre e 29 dicembre 2022; Comunicazioni del Sindaco; Adesione al Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Bari, ex art. 1, com. 1, lett. A), della Legge n. 55 del 2019, per la gestione delle procedure di gara finalizzate all'attuazione del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC); PEEP e PIP – Aree da cedere in diritto di proprietà – Determinazione prezzo di cessione anno 2023; Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, com. 186-205 della Legge 29.12.2022 n. 197. Approvazione; Approvazione del Nuovo “Piano Comunale di Protezione Civile”, quale aggiornamento dell'esistente “Piano”, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 08.03.2012; Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – Approvazione; Documento strategico del Commercio. Modifica; Atto di retrocessione del portico-veranda a piano terra antistante e pertinenziale ad esistente fabbricato abitativo alla SC 82 c.da Pedone n. 22 – Sig. Pinto Vitantonio; Schema di Convenzione per la gestione associata del 5 Piano Sociale di Zona 2022-2024; Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per “Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento tra via Vittorio Veneto e Largo Lelli” (prot. 1550/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Interruzione dei lavori di ampliamento dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Basile Caramia – Gigante” - sede di Locorotondo (prot. 1552/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle su “Locali Comunali via Mercato” (prot. 5057/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle su “Affittuari via Mercato” (prot. 5058/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle su “Utenza elettrica centro sociale anziani” (prot. 5060/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Stato della procedura di co-programmazione e co-progettazione per la gestione del “Polo Educativo” presso la struttura Asilo Nido Comunale in c.da Cinquenoci” (prot. 5228/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Stato di avanzamento dei lavori e sulla procedura di affidamento della struttura dell'Ex Caserma dei Carabinieri di Locorotondo” (prot. 5233/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Destinazione dell'immobile Comunale denominato “Struttura via Difesa” (prot. 5235/2023); Interpellanza Gruppo Consiliare Innova Locorotondo su “Stato della Palestra Comunale in c.da Cinquenoci” (prot. 5236/2023).Prima dell'avvio dei lavori Consiliari, si svolgerà una breve Cerimonia di riconoscimento al Vicebrigadiere Mariano Satalino e al Vigile Esperto Gennaro Greco, per i loro meriti.