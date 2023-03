ROMA - Un mattino “milionario” per Fiorello e il suo “Viva Rai2!”: la puntata di ieri – lunedì 20 marzo, dalle 7.15 alle 8.01 su Rai 2 – ha superato per la prima volta la soglia del milione di spettatori (1 milione 20 mila) con lo share record del 18.9%, risultando il programma più visto della tv italiana in quel segmento orario.

Da segnalare anche l'ascolto della replica a tarda notte su Rai 1, con 266 mila spettatori e il 6,5% di share. A questi dati vanno aggiunti quelli di RaiPlay: 40 mila spettatori in diretta e 240 mila visualizzazioni on demand.