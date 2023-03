Info:



Il racconto dei suoi cinquant'anni di vita si intreccia alle vicende che hanno segnato la storia dell'Italia nel corso dell'ultimo mezzo secolo. Alla voce di Mimì si contrappone quella della figlia Arianna, giovane donna del sud in cerca di un destino diverso da quello della madre.

MOLA DI BARI (BA) - Prosegue al teatro “Van Westerhout” la stagione di prosa del Comune di Mola di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 31 marzo appuntamento con i Radicanto in “Ternitti”, spettacolo tratto dal romanzo di Mario Desiati per la regia di Enrico Romita.Questa è la storia dei sacrificabili del Capo di Leuca del secolo scorso. Domenica Orlando, detta Mimì, un'operaia di 50 anni, ragazza madre, impiegata nel cravattificio della sua città, è sul tetto della fabbrica, a difendere il suo lavoro e quello delle donne del Capo dalla nuova prevista delocalizzazione.