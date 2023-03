BARI - Il Policlinico di Bari riconosciuto tra i 40 centri di eccellenza nazionali per i trattamenti di tumore all’ovaio e endometrio. La mappatura dei “Percorsi di Oncologia ginecologica a misura di donna” arriva da una indagine della Fondazione Onda tra 140 ospedali con i Bollini Rosa che offrono percorsi e servizi nell’ambito dell’oncologia ginecologica sul territorio nazionale allo scopo di supportare le donne con tumore all’ovaio o all’endometrio, individuando quelle strutture che si distinguono per l’alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un’assistenza ‘umana’ e personalizzata.“Al Policlinico di Bari è operativo per i tumori ginecologici un team che comprende, oltre agli specialisti di ginecologia, anche i professionisti delle unità operative di genetica medica, Oncologia, Radioterapia, Radiologia, Endocrinologia, Medicina nucleare, Anatomia patologica, del servizio di Psicologia e personale sanitario-infermieristico specializzato”, spiega il prof. Ettore Cicinelli, direttore dell’unità operativa di ginecologia e ostetricia, che ha ricevuto al Senato il riconoscimento per l’azienda sanitaria.“Grazie alla strumentazione di precisione di cui disponiamo qui al Policlinico – aggiunge Cicinelli - è possibile arrivare a diagnosi precoce, fondamentale per confinare la lesione tumorale. Poi l’esperienza del team multidisciplinare garantisce la presa in carico complessiva della paziente e analizza i casi clinici per individuare percorsi di cura personalizzati”.I tumori dell'endometrio rappresentano la quasi totalità dei tumori che colpiscono il corpo dell'utero, e si collocano al quinto posto per frequenza tra i tumori più diagnosticati nelle donne (5 per cento di tutte le diagnosi di tumore nel sesso femminile) con circa 8.700 nuovi casi all'anno in Italia (Fonte: AIRC – Associazione Italiana Ricerca sul cancro).