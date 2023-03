GINEVRA - Nell'ambito della partnership globale di MSC Crociere con la Formula 1®, è stata presentata oggi un'offerta unica e di alto livello per il Grand Prix™, che promette un'esperienza impareggiabile durante il weekend di gara del FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ di quest'anno, in programma dal 24 al 26 novembre. - Nell'ambito della partnership globale di MSC Crociere con la Formula 1®, è stata presentata oggi un'offerta unica e di alto livello per il Grand Prix™, che promette un'esperienza impareggiabile durante il weekend di gara del FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ di quest'anno, in programma dal 24 al 26 novembre.





La nuova collaborazione porterà l’offerta durante il weekend di gara a un livello superiore, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di Gran Prix™ a 360 gradi, che porterà le emozioni dell'ultima gara della stagione a bordo di MSC Virtuosa, una delle navi da crociera più moderne ed eleganti della compagnia.

La moderna e affascinante MSC Virtuosa, attraccata al terminal crociere di Abu Dhabi, fungerà da hotel per tutto il weekend di gara garantendo sistemazioni confortevoli ed eleganti insieme a un'incredibile gamma di servizi, tra cui ristoranti e bar, due teatri, un centro commerciale e una passeggiata in stile mediterraneo, una lussuosa spa e una palestra completamente attrezzata, cinque piscine, un parco acquatico interattivo, ampie aree per bambini e molto altro ancora! Le vendite dei pacchetti sono state aperte oggi 15 marzo 2023 e possono essere prenotate qui.

Nel 2022, MSC Crociere ha firmato un accordo pluriennale per diventare Formula 1® Global Partner e questa nuova collaborazione rappresenta un ulteriore arricchimento della partnership, nata per unire due leader globali nei rispettivi settori al fine di guidare il cambiamento attraverso la passione condivisa per l'eccellenza, la sostenibilità e l'intrattenimento globale.

Sono disponibili diversi pacchetti che combinano alloggio, biglietti per la gara e accesso esclusivo tra gli addetti ai lavori con le F1® Experiences, per rendere il weekend di gara davvero indimenticabile.

Se gli appassionati cercano cabine eleganti o suite deluxe, a bordo di MSC Virtuosa troveranno una serie di livelli di sistemazione, tutti con trattamento di mezza pensione, Wi-Fi gratuito e trasferimenti da e per la pista.

I pacchetti prevedono l'opzione solo cabina per chi già possiede i biglietti per la gara o l'opzione cabina + biglietto Formula 1® Grandstand.

Per i fan più accaniti alla ricerca del weekend di Formula 1®, è possibile scegliere tra la Cabina + F1® eExperience, che include attività esclusive a bordo pista, e l'ospitalità premium all-inclusive (Turn 1 Suite, Paddock Club e Legend), che comprende l'accesso esclusivo alle zone esclusivamente dedicate gli addetti ai lavori, come la Pit Lane Walk, il tour guidato della pista su un van, l’incontro con il personale di Formula 1® e altro ancora.

Il terminal crociere di Abu Dhabi, dove MSC Virtuosa sarà attraccata, si trova a breve distanza dal circuito, questo consentirà agli ospiti di spostarsi con estrema facilità grazie ai trasferimenti gratuiti. Inoltre, il centro città è molto vicino, rendendo la nave una base perfetta per il weekend. MSC Virtuosa rimarrà in porto dal 23 al 27 novembre, dando agli ospiti l'opportunità di prolungare la propria permanenza.

Le emozioni non si fermeranno quando i tifosi lasceranno la pista, perché l'atmosfera di festa per gli ospiti continuerà a bordo con un programma appositamente studiato di attività a tema, feste e intrattenimento, oltre a un’offerta di divertimento dedicata ai bambini.

Gianni Onorato, CEO MSC Crociere, ha commentato: "Attraverso questa esclusiva offerta di ospitalità stiamo unendo il meglio di due mondi: la Formula 1® e MSC Crociere. Collaborando insieme, stiamo integrando l'incredibile atmosfera del circuito con l'esclusiva atmosfera a bordo delle nostre navi per creare un'esperienza di gara impareggiabile e davvero memorabile per i fan di tutte le età".

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: "Siamo lieti di unire le forze con MSC Crociere per offrire ai fan un'esperienza di ospitalità unica e senza precedenti durante il finale di stagione del Gran Premio di Abu Dhabi™. Con sistemazioni di lusso, accesso esclusivo alle zone per gli addetti ai lavori e la convenienza di pacchetti gara all-in-one, siamo certi che questa partnership renderà il weekend davvero indimenticabile".