NOICATTARO (BA) - Partirà a breve il nuovo servizio di taxi sociale promosso dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Noicàttaro, finalizzato ad accompagnare anziani e persone con disabilità non autosufficienti che hanno necessità di recarsi presso studi medici, presidi sanitari o uffici pubblici.“Come assessorato ai Servizi Sociali abbiamo rilevato la necessità di realizzare iniziative a favore delle fasce di popolazione più deboli. Il Taxi Sociale si inserisce tra i servizi a favore di persone non autosufficienti che, per motivazioni diverse, necessitino di un trasporto per esigenze sanitarie, visite mediche o altri interventi di natura socio-sanitaria. L'obiettivo è quello di attivare una importante rete di solidarietà sul territorio che permetta ad anziani e persone con disabilità di essere autonomi e di raggiungere più agevolmente presidi ospedalieri e ambulatoriali”, spiega l’assessore ai Servizi Sociali Nunzio Latrofa.Il servizio di Taxi Sociale, approvato con delibera di Giunta lo scorso 3 marzo, sarà attivo dopo l’aggiudicazione a seguito della manifestazione d‘interesse per il reperimento di un’associazione del terzo settore disponibile a gestirlo. Si partirà in via sperimentale per tre mesi, rinnovabili per altri tre, in risposta alle esigenze segnalate all’ufficio dei servizi sociali da cittadini in condizioni svantaggiate. Il Comune ha previsto un contributo di € 2.500,00.“Il servizio, in parte finora garantito dalla Protezione Civile che disponeva di un mezzo poi dismesso, è stato configurato e strutturato in modo tale da assicurare appieno il trasporto di persone con disabilità. Una scelta di civiltà che va incontro alle esigenze di chi non è autosufficiente”, conclude il sindaco Raimondo Innamorato.