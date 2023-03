BRINDISI - “Come Confindustria Brindisi guardiamo al futuro consapevoli che si stanno generando per il territorio opportunità che da tempo non si profilavano. Il totale degli investimenti di alcuni nostri associati previsti per l’area di Brindisi, sono di 3 miliardi di euro, purchè gli iter autorizzativi siano completati in tempi ragionevoli". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis intervenendo all’Assemblea dell’associazione degli imprenditori in corso questa mattina al Cinema-Teatro Impero di Brindisi."Nel corso dell’anno - ha continuato Menotti Lippolis-, avrà inizio la costruzione del deposito di gnl di Edison, un’opera che aspettavamo da tempo. E per questo mi sento di dover ringraziare per l’impegno il governo regionale, il Presidente Emiliano ed il Governo Nazionale. Così come si insedierà la fabbrica di pale eoliche innovative di Act Blade. Due investimenti che vanno nel solco della transizione ecologica e che confermano come questo territorio rappresenti un osservatorio privilegiato su quanto sta accadendo nel mondo. Due investimenti che sono la punta dell’iceberg di un lavoro importante fatto da Confindustria Brindisi e dai rappresentanti delle aziende, che ringrazio pubblicamente, con cui stiamo collaborando sin dai primi giorni della mia presidenza.”