La commedia affronta con leggerezza e ironia l’argomento dei disturbi psichiatrici, che spesso spingono le persone a isolarsi e ad avere grosse difficoltà nelle relazioni sociali.



Con la formula della regia condivisa, sperimentata spesso dalla compagnia, lo spettacolo in un atto unico vedrà protagonisti Maria Brescia, Eugenio Catamerò, Antonella Greco, Tonino Minna, Giuseppe Nacci, Giorgio Specchia e Francesco Turco, e sarà portato in scena presso il Teatro Madonna del Pozzo ad Ostuni (BR) alle ore 21:00 il 18, 25 e 26 marzo e 1, 2 e 15 aprile p.v.



Info e prenotazioni 3687432074 o 3271678735 oppure in Ostuni presso Pamela Viaggi in Via A. Diaz 20/B, Walking Wine in Via A. Tanzarella, 16 e Ciccio Pastigel in Via A. Diaz 66.

OSTUNI (BR) - Proseguono le belle novità nella città di Ostuni: la compagnia teatrale "Sipario Ostunese", che da anni si propone al pubblico come interprete di commedie d’autore liberamente adattate in vernacolo ostunese e in italiano, dopo il successo delle passate edizioni e lo stop forzato dovuto alla pandemia, è lieta di presentare un nuovo spettacolo dal titolo "Scusate...se disturbo".Un variegato gruppo di pazienti si ritrova nello studio di un illustre psicologo, che però tarda a presentarsi. Nella sala di attesa, dopo l’iniziale imbarazzo e la scarsa tolleranza per le reciproche stranezze, i sei protagonisti decidono di ingannare l’attesa attraverso un’improvvisata e divertente terapia di gruppo, in cui cercheranno di aiutarsi gli uni con gli altri.