OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 12 marzo 2023, la città accoglierà il nuovo Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, Sua Eccellenza Mons. Giovanni Intini.





Il programma dell'evento prevede: alle ore 17:30 il raduno in Piazzetta San Giovanni Paolo II con l'accoglienza e il saluto delle Autorità; alle ore 18, in Concattedrale, la Concelebrazione Eucaristica; al termine il saluto fraterno presso l'Oratorio del Purgatorio.

Come ulteriore servizio, vi sarà una navetta per salire in Concattedrale da piazza Libertà dalle ore 16.30.

Per i diversamente abili ci sarà la possibilità di usufruire del servizio offerto dall'Unitalsi. I volontari si recheranno presso le abitazioni e accompagneranno sino in Concattedrale.

Questo servizio prevede la prenotazione ai seguenti recapiti: Francesco (numero 3388158893), Eugenia (numero 3388734926).