Ostuni: domenica 26 marzo a Lido Morelli il primo open day del progetto "MiGioAct" del Dipartimento Nazionale per lo Sport e Salute



OSTUNI (BR) - Proseguono le iniziative nella città di Ostuni: domenica 26 marzo 2023, a partire dalle ore 9 presso "Lido Morelli" Parco Regionale delle Dune Costiere, si terrà il primo open day del progetto "MiGioAct" del Dipartimento Nazionale per lo Sport e Salute.

Per quel che riguarda il progetto "MiGioAct", è in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano e con: Movimento Associativo "Ostuni Città da Amare", Asd "Bici Club Ostuni", Asd "Polisportiva Salus Sport", RSA "Il Focolare", RSA "Valle d'Itria e RSA "Villa Valente".





Questo progetto è riservato agli over 60, attraverso diverse attività motorie con corsi di ginnastica dolce, campus residenziali e tre open day coniugando sport e natura, in scenari splendidi del territorio. Inoltre, è finalizzato anche a prevenire malattie che si presentano con l'invecchiamento, per una migliore qualità della vita.