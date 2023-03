Ostuni: giovedì 2 marzo incontro pubblico sul tema "La pace come necessità di vita"



OSTUNI (BR) - Continuano le interessanti iniziative nella città di Ostuni: l'associazione AQUERÒ, in collaborazione Emmaus, AVSI e la parrocchia dei Ss. Medici di Ostuni ha organizzato, per giovedì 2 marzo, alle ore 19 presso la Sala "F. Tanzariello" della Chiesa dei Ss. Medici, un incontro pubblico sul tema: "La pace come necessità di vita".





Raccogliendo l’invito di Papa Francesco ad "accompagnarlo nella profezia per la pace", l’incontro vuole porre a tema la responsabilità a cui tutti siamo chiamati: maturare la coscienza che la pace è un bene per tutti gli uomini e non uno slogan da gridare nelle piazze o nei cortei. La pace è un fatto concreto, è una scelta di vita. Accompagnata da alcuni ragazzi ucraini, interverrà la professoressa Elena Mazzola docente dal 2003 al 2012 presso l’Università Statale Umanistica e presso l’Università Ortodossa San Tichon di Mosca e dal 2015 Senior Researcher presso l’Istituto di Letteratura Mondiale dell’Accademia delle Scienze Russa. Attualmente Presidente della ONG "Emmaus" e Direttore del Centro di Cultura Europea "Dante" a Kharkiv (Ucraina).