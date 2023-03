BARI - Si torna a sparare nel cuore di Valenzano, in via Umberto, proprio all'angolo del corso principale del paese. La sparatoria sarebbe nata forse dopo una lite finita male tra quattro persone, subito fuggite nel centro storico senza poter essere identificate dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sono stati feriti.Ad intervenire sul posto i Carabinieri, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi e delimitare l'area della sparatoria. Al via le indagini dei militari per risalire alle persone coinvolte e al movente.