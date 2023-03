Con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, Geppi Cucciari aspetta i telespettatori su Rai 3, giovedì 9 marzo alle 21.25, con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice" che parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore. Ospite in studio Piera Detassis e, in collegamento, Carlo Verdone che parleranno dei premi Oscar partendo dalle loro storie e aneddoti personali. Elio canterà una canzone per rendere omaggio a Enzo Jannacci e parlerà con Geppi Cucciari e Nico Acampora, fondatore di una pizzeria-laboratorio di inclusione sociale gestita da ragazzi autistici. Lino Guanciale farà conoscere i personaggi della fiction "Il commissario Ricciardi" e regalerà un monologo. Il pianista Ramin Bahrami si esibirà al piano e racconterà il suo Iran. Mario Tozzi farà incursione a "Splendida Cornice" dal suo studio di "Sapiens - Un solo pianeta". Inoltre, Carolina Crescentini sarà protagonista della Rai Instant Fiction.

Tornano il pubblico votante, i "competenti omonimi", il professore d’italiano, la band e gli ospiti con il compito di portare un tema alto a un livello comprensibile da tutti. E ancora, il racconto del libro più letto, il teatro più vuoto, la mostra più o meno meritevole e il gioco. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.