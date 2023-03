Nelle puntate in onda domenica 12 marzo in prima serata su Rai 1, indagando sull'omicidio di un ragazzo pakistano, l'UDIN scopre che la "banda della lancia termica" ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni erano presenti nell'Archivio della Questura. Il Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, anche alla luce di quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nella polizia ci sia una talpa.

Ne parla quindi con Nunzia (Maria Pia Calzone), il capo della Squadra Mobile, che avvia subito un'indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto del piccolo Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola (Laura Adriani) capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare.