Sono stati organizzati, a tal proposito, due incontri: il primo, attraverso un approccio di tipo laboratoriale, ha permesso agli alunni di addentrarsi nel cuore della parte solida della Terra, la litosfera, imparando a riconoscere, facendo esperienza diretta, i minerali, le rocce e i fossili; il secondo incontro si è svolto all'aperto, lungo i sentieri di via Mare a Trinitapoli alla scoperta delle tracce delle trasformazioni subite dal territorio trinitapolese dal punto di vista geologico e di come l'intervento dell'uomo abbia influito in questo processo di cambiamento. Questa esperienza è servita a capire che dove oggi viviamo è il risultato di lunghi anni di evoluzioni biologiche e geologiche la cui testimonianza viva è nelle rocce, i nostri libri preziosi che aspettano che qualcuno impari a leggerli.





«Ringrazio tutti i docenti della Sede Associata di Trinitapoli e in particolare la prof.ssa Murolo che è un vulcano di idee in continua eruzione – ha commentato il dirigente scolastico Paolo Farina –. È questa la Scuola che sogno, questa la Scuola a cui hanno diritto le nostre Studentesse e i nostri Studenti: una Scuola effervescente, curiosa, attrattiva. Una Scuola in grado di offrire senza sosta stimoli per un apprendimento che dura lungo tutto l’arco della vita».

Il nostro Pianeta, le sue trasformazioni nonché l'impatto sull'ambiente da parte dell'uomo sono le tematiche che oggi più di altre richiamano fortemente la nostra attenzione.La comunità educante del Cpia BAT “Gino Strada” nella Sede di Trinitapoli, ha ben pensato di ripercorrere la storia del nostro pianeta e in particolare del nostro territorio con l'aiuto di un esperto geologo, il prof. Emanuele Giachetta, docente di Scienze Naturali presso l'I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia.