Il Venezia non potrà concedere punti importanti al “Penzo” al Brescia per lasciare il quintultimo posto. Il Benevento cercherà di saltare al “Vigorito” l’ostacolo Como per risalire in classifica. Domenica 12 Marzo il Genoa dovrà vincere alle 16,15 al “Ferraris” sulla Ternana per restare al secondo posto. Il Cosenza cercherà un successo al “San Vito-Luigi Marulla” sulla Spal per abbandonare l’ultimo posto.

Nell’anticipo di domani sera il Cagliari dovrà prevalere alle 20, 30 alla “Domus Unipol Arena” sull’Ascoli per confermarsi in zona play off. Sabato 11 Marzo la Reggina cercherà di imporsi alle 14 al “Curi” sul Perugia per rilanciarsi. Il Parma dovrà ottenere i tre punti al “Tardini” sul Sud Tirol per avere una continuità di risultati. Il Modena cercherà di superare al “Braglia” il Pisa per avvicinarsi all’ottavo posto. Il Palermo dovrà imporsi al “Tombolato” sul Cittadella per una svolta.