Una conferma meritata per Di Toro dopo la promozione in Serie C di Maggio 2022 e l’ottimo torneo fin qui disputato. Di Toro è al Cerignola dal 2019-20. Resterà nella società gialloblu in totale per 7 anni dal momento del suo arrivo nella città in provincia di Foggia fino al 2026. Il Cerignola è quinto con 45 punti.

Nel girone C di Serie C il direttore sportivo del Cerignola Elio Di Toro 48 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2026. Il contratto sarebbe scaduto il 30 Giugno 2023. Di Toro ha raggiunto l’intesa economica con il presidente della squadra pugliese Nicola Grieco e il direttore generale Francesco Dibiase.