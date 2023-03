Domani sera alle 20,30 nell’anticipo il Palermo dovrà prevalere sul Modena al “Barbera” per avvicinarsi all’ottavo posto. Il Bari tornerà a giocare in trasferta. I biancorossi terzi con 50 punti affronteranno Domenica 19 Marzo alle 16,15 la Ternana al “Liberati” e punteranno alla nona vittoria esterna. Gli umbri undicesimi a 36 punti cercheranno il settimo successo interno.





Il Sud Tirol non avrà alternative alla vittoria sulla Spal al “Druso” per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Pisa non potrà concedere punti importanti al Benevento all’ “Arena Garibaldi” per puntare al quinto posto. Il Perugia dovrà superare il Cittadella al “Tombolato” per evitare di finire in zona play out.

La Reggina Sabato 18 Marzo dovrà prevalere alle 16,15 sul Cagliari al “Granillo” per rilanciarsi. L’Ascoli Sabato 18 Marzo cercherà di imporsi alle 14 sul Venezia al “Del Duca” per risalire in classifica. Il Parma dovrà saltare l’ostacolo Como al “Sinigaglia” per restare in zona play off.