via Genoa Cfc fb





Nel secondo tempo al 12’ il Genoa raddoppia con Gudmundsson con un tocco di sinistro a porta vuota. Al 14’ Puscas realizza la terza rete dei liguri con un rasoterra di destro su passaggio di Sabelli. Al 34’la squadra di Alberto Gilardino segna il quarto gol con Jagiello con una conclusione in diagonale. Il Cosenza è ultimo con 26 punti.

- Nel posticipo della ventottesima giornata di Serie B il Genoa vince 4-0 al “Ferraris” con il Cosenza ed è secondo con 50 punti, +1 sul Bari, terzo a 49 punti. Nel primo tempo al 10’ Puscas dei liguri di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 14’ Gudmundsson del Genoa va vicino al gol. Al 20’ Sabelli dei rossoblu liguri di testa colpisce la traversa. Al 30’ Strootman del Genoa sfiora la rete. Al 33’ i liguri passano in vantaggio con Dragusin di testa su cross di Gudmundsson.