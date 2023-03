Nel secondo tempo al 9’ Starita del Monopoli con un siluro di sinistro da fuori area non ha inquadrato la porta. Al 15’ Patierno dei biancazzurri ha sfiorato la terza rete. La Virtus Francavilla Fontana ha raggiunto il Monopoli al settimo posto con 45 punti in zona play off. Per i biancoverdi è stata la quarta sconfitta consecutiva.

- Nel posticipo della trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana ha vinto 2-0 sul Monopoli alla “Nuova Arredo Arena”. Nel primo tempo all’8’ Mulè dei biancoverdi non ha concretizzato una buona occasione. Al 15’ la Virtus Francavilla Fontana è passata in vantaggio con Solcia di testa. Al 39’ la squadra di Antonio Calabro ha raddoppiato con Patierno con una conclusione di destro su passaggio di Maiorino. Per l’attaccante dei biancazzurri diciassettesimo gol in questo campionato. Al 45’ Radicchio dei biancoverdi è andato vicino al gol.