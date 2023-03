Nel secondo tempo al 4’ Blin dei salentini va vicino al gol. Al 10’ Oudin del Lecce sfiora la rete. Al 35’ Gendrey dei giallorossi pugliesi non concretizza una buona occasione. Quinta sconfitta interna del Lecce. Quinta vittoria esterna del Torino. I salentini sono quindicesimi con 27 punti. Il Torino è settimo a 34 punti.

Nella ventiseiesima giornata di Serie A il Torino vince 2-0 sul Lecce al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 5’ Singo dei granata di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 20’ il Torino passa in vantaggio con Singo con un tocco al volo su cross di Miranchuk. Al 23’ la squadra di Ivan Juric raddoppia con Sanabria con una conclusione di destro su passaggio di Radonjic. Al 45’ Ilic del Torino con un siluro di sinistro da fuori area non inquadra la porta.