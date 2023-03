via Ssc Napoli fb





Di contro l'Atalanta cercherà il colpo esterno per rientrare nella Zona Champions, attualmente occupata sia dall'Inter (impegnata con la Fiorentina a San Siro alle 18 di sabato 1 aprile), dalla Lazio e dal Milan. Alle ore 15 di domenica 2 aprile 2023 i biancocelesti di Sarri punteranno alla vittoria in casa del Monza per consolidare il secondo posto alle spalle del Napoli. Quest'ultimo riceverà i rossoneri di Pioli per la sfida di cartello in programma alle 20.45 e con la quale terminerà il segmento domenicale del ventottesimo turno.





Al Maradona andrà in scena anche un anticipo della sfida che si disputerà sullo stesso rettangolo di giuoco alle ore 21 di martedì 18 aprile e valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023.

Dopo l'ultima sosta per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A che riaprirà i battenti sabato 1 aprile alle ore 15 con Cremonese-Atalanta. Nel derby lombardo dello "Zini", i grigiorossi cercheranno i 3 punti per salire al terzultimo posto, occupato dal Verona che alle 20.45 della stessa data, farà visita alla Juventus.