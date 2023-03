BISCEGLIE (BT) - Si rinnova l’appuntamento con il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele II. Domenica 2 aprile, dalle 8 alle 14, il centro città ospiterà il mercato della prima domenica di ogni mese come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019 che ha accreditato, per dodici anni, settanta posteggi ogni prima domenica del mese ad altrettanti operatori.Quest’anno l’appuntamento coincide con la Festività della Domenica delle Palme: «Un’occasione per effettuare i propri acquisti di domenica, da ambulanti del nostro territorio e in una domenica che segna l’avvio di un periodo di festività», dichiara Antonio Abascià, presidente del Consorzio Mercatincittà.