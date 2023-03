MILANO - Siamo entusiasti di condividere questa seconda ondata di nomi, che dopo ben 13 anni, include anche un artista italiano sul leggendario Main Stage del Sziget Festival. Dopo il successo a Sanremo con Cenere, che ha già collezionato oltre 70MLN di stream complessivi e certificato Doppio Disco di Platino, e dopo aver stabilito un record assoluto di permanenza al n. 1 FIMI con l’album dei record SIRIO (Island Records), già Seso Disco di Platino, Lazza salirà sul palco il 14 Agosto prima di Lorde e Macklemore. Lazza infatti è il terzo artista italiano che in 30 anni di festival si esibirà sul palco principale, prima di lui solo Jovanotti (2006) e Subsonica (2010).

L’annuncio include una serie di super nomi che arricchiscono il programma già fitto del festival: i Mumford & Sons saranno gli headliner sul Main Stage il 13 Agosto. Sam Fender si esibirà prima della esplosiva Florence + The Machine il primo giorno del Sziget, mentre Girl in Red aprirà a Billie Eilish l'ultimo giorno del Festival. Imagine Dragons e David Guetta saranno gli headliner rispettivamente dell’11 e 12 agosto. In cerca di ritmi elettronici? L'iconico duo italiano, i Tale Of Us sarà tra i principali ospiti del Party Arena lunedì, e Bonobo ci stupirà sul Freedome Stage giovedì.

La presenza degli artisti italiani non finisce qui e i nomi che si aggiungono al cartellone hanno un peso specifico importante. Vinicio Capossela sarà protagonista sul Global Village uno degli stage storici e più importanti del Sziget, mentre la scena rap e hip-hop italiana sarà ancora una volta presente con Mezzosangue che si esibirà sullo Europe Stage, dove anche gli amanti delle sonorità più “pesanti” saranno felici di vedere gli Stain the Canvas, la rinomata band metalcore di Milano che probabilmente ha raggiunto il successo prima all’estero che in patria.

I fan dell'EDM, della techno, minimal, trance e house, potranno assistere ad una programmazione fitta con grandi nomi internazionali e nastri nascenti nella scena. Il Party Arena ospiterà famosi format ogni giorno: Next Level, Rampage, Q-Dance e Awakenings porteranno sull’isola le loro specialità tra la techno, la drum & bass e la dubstep.

Lo Chief Organizer del Sziget, Tamás Kádár aggiunge: 'L'elenco degli headliner del Main Stage è completo e sono disponibili anche i biglietti giornalieri. Oltre agli headliner precedentemente annunciati sul palco principale - Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine e Imagine Dragons, si sono aggiunti i Mumford & Sons, Lorde, Macklemore e più di 30 artisti internazionali'

Oltre al programma musicale di livello mondiale Tamás Kádár ha evidenziato tre importanti miglioramenti per il festival di quest'anno. “Art of Freedom tornerà al Sziget 2023, con l'obiettivo di aggiungere un impatto visivo al variegato mondo dell'Isola della Libertà con opere d'arte e installazioni spaziali sorprendenti, stimolanti e sbalorditive. I servizi sanitari saranno completamente rinnovati, con la quasi totalità dei servizi igienici mobili che scompariranno dal festival, sostituiti da contenitori con wc collegati alla fogna. “L'anno scorso ci sono stati problemi con la polvere a causa dell'eccezionale siccità, ma nel 2023 stiamo agendo su più fronti per garantire che ciò non accada di nuovo. Per prima cosa, abbiamo "rinverdito" la nostra isola alla fine dello scorso anno, eliminando le carenze del suolo erboso causate dal prosciugamento. Stiamo lavorando affinché un incidente simile non si ripeta e garantiremo un'irrigazione continua con l'acqua del Danubio in caso di siccità. Inoltre, stiamo utilizzando un nuovo trattamento antipolvere in tutta l'area del festival, con un processo che utilizza l'umidità dell'aria per formare uno strato leggermente umido sul terreno, impedendo così alla polvere di sollevarsi”.

I nomi annunciati fino ad ora - molti altri seguiranno:

Headliners (A>Z): Billi Eilish, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Lorde, Macklemore, Mumford & Sons

Italiani (A>Z): Lazza, Mezzosangue, Stain the Canvas, Tale of Us, Vinicio Caposela

Sam Fender, Niall Horan, YUNGBLUD, Foals, Bonobo, Diplo - Jamie xx, Tale Of Us, girl in red

Yung Lean, Caroline Polachek, Loyle Carner, Arlo Parks, M83, Moderat, Sven Väth- Jeff Mills

Mimi Webb, Nothing But Thieves, AJR, Two Feet, Viagra Boys, Amyl and the Sniffers, Sleaford Mods Frank Carter & the Rattlesnakes, Dixon, Reinier Zonneveld (live), Ben Böhmer (live), SG Lewis Mochakk, TroyBoi, The Comet is Coming, 070 Shake, Uncle Waffles, TV Girl, Baby Queen

Giant Rooks, Lazza, Easy Life, I Hate Models, 999999999, Confidence Man, The Aces, Youngr

Los Bitchos, Destroy Boys, Son Mieux, Kelly Lee Owens DJ set, Mall Grab, Acid Arab

DJ Tennis, Shlømo, Partiboi69, Herrensauna XXL, Anetha, Parra For Cuva, Jungle By Night

yunè pinku DJ set, TxC, Bizzey, Josman, Mezzosangue, Call Me Karizma, Lucie Antunes

Coloray, Hannah Grae, anna RF, Bizzey, Call Me Karizma, Josman, The Haunted Youth

47ter, Leyo, M.Byrd, Awir Leon, Damien

Il Sziget è famoso per la diversità dei generi proposti sui numerosi palchi e venue, offrendo non solo musica ma anche spettacoli teatrali, circo, street parade, attività sportive, incontri e divertimento 0/24 ore sulla bellissima isola verde di Obuda.

Con il Festival Pass da 3 e 6 giorni, oppure 2 ticket giornalieri consecutivi è permesso campeggiare senza costi aggiuntivi nelle aree attrezzate di base con tutti i servizi necessari (docce e bagni in container di ottimo livello, deposito bagagli, etc). Per chi desiderasse più comfort, ci sono anche numerose opzioni Glamping (Podpad village, casette di legno, igloo e tende premontate), e zone di campeggio upgrade – queste ultime sono vicine al sold out, quindi conviene affrettarsi.

Campeggiare sull’isola permette di vivere al massimo il festival e se si acquista anche il Moving-in ticket si ha la possibilità di accedere al campeggio già dall’8 Agosto sfruttando magari questi primi due giorni senza programmazione, per visitare Budapest e le sue tante attrazioni.

I Festival Pass

Dal 14 marzo si potranno acquistare anche i richiestissimi ticket giornalieri, tra i più richiesti il giorno in cui si esibirà Billie Eilish.

6-Day Pass: 349 € - Campeggio Base incluso

3-Day Pass: 240 € - Campeggio Base incluso

Daily Ticket: 75 € - Campeggio Base incluso con 2 ticket di giorni consecutivi

Upgrade Camping: 135 €

Moving-in Ticket 65 € - Prendi posto già dal 8 agosto! Approfitti del campeggio e scopri Budapest direttamente dall'Isola della Libertà