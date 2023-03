TARANTO - Momenti di paura ieri sera al Tamburi di Taranto per un falò di San Giuseppe abusivo. Sono in tutto 7, tre minori e 4 maggiorenni, i feriti dell’esplosione. Il rogo abusivo, per motivi ancora in corso di accertamento, è esploso durante l'accensione in via Grazia Deledda probabilmente a causa di un serbatoio di benzina o di una bombola di gas troppo vicini al fuoco. I feriti sono stati curati all'ospedale Santissima Annunziata.Nessuno ha riportato ferite gravi. Ha potuto lasciare l'ospedale anche il ragazzo ricoverato ieri sera con prognosi riservata. Tre dei feriti sono stati poi portati in questura per ricostruire l'episodio, ripreso da molti presenti. Il materiale utilizzato per il falò, dopo l'esplosione, è stato lanciato a metri di distanza, colpendo i presenti.