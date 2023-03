La Jeep coinvolta nell'incidente si è ribaltata mentre la Fiat Punto si è schiantata contro un muretto laterale. Due dei quattro occupanti dell'auto sono stati portati in ospedale. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Si è sfiorato il dramma sulle strade di Francavilla Fontana. In via Brindisi due auto sono rimaste coinvolte in un violento incidente intorno alla mezzanotte. Ad intervenire sul luogo dell'incidente una squadra di Vigili del fuoco.