RUFFANO (LE) - Il "Malato Immaginario": un grande classico del teatro e una nuova compagnia, Catalyst Teatro, che arriva dalla Toscana, in scena domenica 12 marzo a Ruffano per la rassegna teatrale organizzata da Odv Kairòs. L'appuntamento è presso la Sala Teatro San Francesco in Via Napoli alle ore 20.00.





IL TESTO. Si deve ridere sempre, di tutto. Dei sotterfugi degli innamorati, di notai poco scaltri ma servizievoli, di mogli più inclini al tradimento che alle gioie coniugali, di dottori specializzati nella finanza più che nelle diagnosi, in malati affetti dalla paura di vivere.

Così la feroce e disillusa comicità di Molière ci presenta un esempio lucido di un uomo dai tratti contemporanei, alle prese con un quotidiano, che allora come oggi, appare martoriato e, per tanti aspetti, ridicolo.

In un susseguirsi incessante di botta e risposta, in cui le ragioni e le irragionevolezze dei personaggi danno vita a un dibattito a tratti surreale, a tratti grottesco; emergono importanti riflessioni sulle relazioni familiari, sulla vita, sulle priorità dell’essere umano e sull’importanza del raziocinio e del buonsenso.

Dietro la commedia si nasconde l’amara rivelazione della tragedia della condizione umana, che è fragile e subordinata a eventi incontrollabili. E’ questo che ci spinge a portare in scena oggi il testo di Molière, che nel XVII secolo trovava la sua ragion d’essere nell’accesa critica sociale all’ignoranza e alla scienza intesa come religione e che nel momento storico che stiamo vivendo adesso non potrebbe essere più attuale.

Catalyst Teatro: con Riccardo Rombi, Giorgio Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Miggiantini. Adattamento e regia Riccardo Rombi.

Costo biglietto: 10 euro

Info e prenotazioni: 3282233833, 3472485922

Odv Kairòs è un’associazione di volontariato con sede a Ruffano, impegnata da anni sul territorio in attività di promozione sociale e culturale, soprattutto attraverso il teatro.

L’associazione infatti, oltre alla rassegna, organizza laboratori teatrali rivolti a ogni fascia d’età avvalendosi di attori professionisti, ritenendo il teatro uno strumento fondamentale di formazione e conoscenza.