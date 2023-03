Non si è fatta attendere la risposta della Cina, tramite il Ministro degli Esteri: "Per quanto riguarda la questione specifica - ha aggiunto - non ho informazioni che potrei fornire".

- Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo cinese Xi Jinping, reduce della visita a Mosca. A riportare la notizia è il sito di Radio Svoboda: "Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto quest'anno, più di un anno, non ci sono stati contatti".