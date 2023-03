via Inter.it

MILANO - A San Siro finisce 1-0 per la Juventus, nel posticipo della 27ª giornata. Dopo il fischio finale Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta.

"Abbiamo preso un gol irregolare che ha indirizzato la gara ed è un episodio gravissimo. Non era facile giocare contro la Juventus nel primo tempo perché avevano tanti uomini a difendere bassi. Nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo e ha creato occasioni. Potevamo pareggiare una partita che purtroppo è condizionata da episodi che hanno indirizzato la gara dalla parte della Juventus e che non ha rispecchiato il risultato per quello che si è visto in campo".

"Abbiamo sbagliato qualcosina tecnicamente e venivamo da un ciclo di partite importanti e da qualche infortunio. Gli episodi hanno fatto la differenza e quello che è successo è inaccettabile. Adesso dovremo cercare di lavorare con quelli che rimaranno nella pausa delle nazionali e recuperare gli infortunati. Ci aspetta un altro lungo ciclo di partite e dobbiamo farci trovare pronti. Stasera a differenza di altre partite sbavature non ce ne sono state, il gol ha condizionato la gara. Abbiamo approcciato bene il match, sull'atteggiamento della squadra non ho nulla da dire".

Grazie a Inter.it