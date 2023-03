Trinitapoli, 13 marzo 2023



A questi bambini di terza elementare il mio saluto vengo a portare,



negli occhi li guarderò e ben presto li amerò.



Sono figli dei miei concittadini tutti cari, amabili casalini.



Sarà un incontro meraviglioso incentrato sull’ulivo favoloso,



di questa meraviglia pianta parleremo insieme, del suo tronco, della sua chioma



ed anche del seme.



Sono la poetessa degli ulivi a voi dico “Siate sempre giulivi”.



Incontrare i bambini è un sogno.



Sono i diamanti della vita.



Grazia Stella Elia

- Nei giorni scorsi, a Trinitapoli, è stata la poesia a unire per la prima volta gli alunni della scuola primaria della 3^ A nel plesso dell’I.C. Garibaldi- Leone.I bambini della classe terza classe, hanno incontrato Grazia Stella Elia. La poetessa ha presentato alcune sue poesie in dialetto, sono stati momenti preziosi di vera crescita per i bambini attenti ad ascoltare le opere dell’artista casalina.Per l’occasione Grazia Stella Elia ha fatto dono di una poesia scritta proprio per l’occasione dell’incontro con gli alunni.Pubblichiamo il testo integrale: