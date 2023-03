Il cast della fiaba in due atti è formato da: Davide Latella, Antonia De Felice, Michele Peschechera, Mariapia Mininni, Maria Di Leo, Maria Grazia Mongella, Antonio Ignazio Mininni, Federica Marrone, Martina Pedone, Francesco Maffei, la scenografia e costumi di Anna Grazia Di Biase, il trucco e parrucco di Stefano Veneziano, Tecnico Video Don Nicola Grosso, musiche audio e video di Stefano Monterisi e Ruggiero Serafini, tecnici di scena Domenico Triglione, Michele Villani e Giuseppe Regano sotto la regia maestrale di Francesco Abbattista. Si replica il 25 e 26 marzo presso il salone parrocchiale.

Grande successo per la prima al teatro parrocchiale della Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli, della fiaba comica di Neil Simon Fools messa in scena dalla compagnia “Il l’Attore”, gruppo teatrale di casa del Circolo Lauretano Anspi. Divertente ed appassionante la fiaba comica “Fools” in due atti, messa in scena dalla compagnia, una storia surreale ambientata in un paese in cui gli abitanti sono tutti irrimediabilmente cretini a causa di una maledizione. E’ stata una commedia ricca di freddure e comicità assurda.