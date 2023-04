CONVERSANO (BA) - Pesare le parole e restituire ad ognuna di esse il vero significato, quello che fa delle parole un’arma contro l’ignoranza e la superficialità. Ancor più se al centro della giornata c’è una parola come Liberazione.Con “Le parole della Resistenza. OPEN”, il 25 aprile della Fondazione Di Vagno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, sarà dedicato proprio alle Parole, quelle della Resistenza, quelle che tratteggiano un periodo difficile e indimenticabile vissuto dal nostro Paese. Si tratta di un open day, in cui sarà possibile visitare i luoghi della Fondazione intitolata al primo martire fascista Giuseppe Di Vagno, ucciso nel 1921 dopo un comizio tenuto a Mola di Bari, il primo parlamentare italiano vittima del fascismo.Partendo dai documenti d’archivio, passando dalle pagine dei quotidiani dell’epoca, per finire alle immagini che raccontano la Resistenza, i partecipanti potranno informarsi, approfondire, scegliere e trovare le parole giuste, partendo anche dai fatti più strettamente locali.Potranno anche assistere alla messa in onda de “L’alfabeto della Resistenza”, un video che raccoglie le parole di rappresentanti del mondo culturale, giornalistico, universitario, istituzionale. A partire dalla Presidente della Fondazione Di Vagno Daniela Mazzucca e dal presidente onorario Gianvito Mastroleo, le parole che tratteggiano il profilo di questo 25 Aprile saranno raccontate - tra gli altri - dal direttore generale turismo e cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, dalle docenti Lea Durante, Domenico Fazio e Francesca R.Recchia Luciani, dal critico letterario Vito Santoro, dalla regista Giulia Giapponesi, dall’avvocato Michele Laforgia, dagli scrittori Lorenzo Pavolini e Paolo di Paolo, dal sindaco Antonio Decaro, dalla presidente ANCI della Puglia Fiorenza Pascazio, dagli storici Carlo Greppi, Amedeo Feniello, Marco De Nicolò e Gabriele Nissim, dai giornalisti Oscar Buonamano, Luigi Quaranta e Lucia Schinzano, dall’attivista Marica Dipierri, dall’archivista Leonardo Musci, da Pasquale Martino presidente del comitato provinciale di Bari dell’A.N.P.I. e da Roberto Tarantino presidente A.N.P.I. per la BAT.L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si terrà martedì 25 aprile 2023, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, nella sede della Fondazione Di Vagno in via San Benedetto a Conversano.