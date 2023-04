Abusò di studentessa in ambulanza, soccorritore 36enne condannato

BARI - Il tribunale di Bari ha condannato a 10 anni di reclusione Gaetano Notaro, il soccorritore di 36 anni arrestato a Bari il 18 gennaio 2022, con l'accusa di aver violentato una studentessa nell'ambulanza in cui prestava servizio una studentessa bisognosa di cure perché ubriaca. La richiesta del pm era di nove anni di carcere.I fatti sarebbero avvenuti nella notte di Halloween tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2021, mentre l'uomo, presidente di un'associazione di volontariato, prestava assistenza durante una festa universitaria nello stadio del ghiaccio di Bari. Secondo la denuncia della ragazza e le testimonianze di amici che erano con lei alla festa, il 36enne avrebbe sedato la studentessa dopo averla soccorsa a bordo del mezzo di soccorso, per poi abusare sessualmente di lei.Secondo l'accusa Notaro, assistito dagli avvocati Niccolò Pisani e Maria Clemente, avrebbe approfittato del fatto che la giovane fosse ubriaca.L'uomo è stato condannato anche all'interdizione dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni alla parte offesa e al pagamento di 2.400 euro per le spese legali della parte civile. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.