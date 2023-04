Opening l’8 alle ore 19, sarà presentata anche una sezione design: tavoli, sedie, poltrone, con una novità: piastrelle realizzate artigianalmente da un prestigioso logo siciliano, il tutto con l’inconfondibile marchio “Pupazza”) nella sua terra barocca, dove il sole batte sulla pietra e rimbalza nei cuori, la stessa delle iperboli dell’assenza di Carmelo Bene, le lucertole dalla faccia di dado e gli uomini col cappello in mano in attesa del transito (un nuovo inizio) di Bodini.: “Sono già nemo profeta in patria (ride), quindi non si può avere paura di un qualcosa che si vive da sempre. Sono partita per l'università a Bologna che avevo 18 anni e da allora non mi sono più fermata. Ho fatto tante mostre in molte città europee e collaborazioni con aziende importanti e per fortuna non ho avuto il tempo di pensare ai dissensi locali. Per esempio a Giurdignano, un piccolo paese in provincia di Lecce, avevo dipinto un murales su una grande parete di una pizzeria che si affacciava sulla strada principale del paese, lo consideravo uno dei miei più lavori, ma dopo pochi mesi è stato ricoperto di bianco. Non so per ordine di chi, non so perché, ma posso immaginarlo. Addirittura mi è stato detto che il viola che avevo usato nello sfondo portasse sfiga. Mettiamola così, se avessi avuto la gloria nella mia terra avrei dovuto preoccuparmi”.. “Ogni ipotetico significato politico, sociale o economico che gli è stato attribuito è lontano dalla verità. L'occhio nasce da un' urgenza inconscia di misticismo, è una presenza astrale nella mia vita, onnipresente, mi segue ovunque io vada, me lo ritrovo dappertutto, mi compare all'improvviso nelle ombre e negli oggetti, un vero e proprio stalker, un dolce stalker. L'occhio mi invita a guardare l'invisibile e io, attraverso i miei dipinti, invito tutti a guardare il mondo con i miei occhi. Ecco perché fotografo con l'occhio chiunque incontro e molti mi ringraziano pure…”.. “Da sempre dico che non vivo sul pianeta Terra ma a Bollelandia, un posto senza tempo che galleggia tra soffici bolle colorate. Le bolle rispecchiano il mio essere svagata fino all'inverosimile. Sembrerà strano ma ho vissuto 38 anni senza molti di quei codici comportamentali non scritti che regolano la società con il risultato di sembrare un aliena. Non volevo fare la ribelle, semplicemente non ne conoscevo la loro stessa esistenza. Da che ho memoria, la battuta che più mi son sentita dire è: ma dove vivi?".. “Quando a 20 anni ho cominciato a dipingere, non avevo chiaro il messaggio che volevo trasmettere, anzi, a dirla tutta, non ci avevo nemmeno fatto caso che tramite i miei dipinti potevo lanciare un messaggio. ll punto è che c'era troppo inconscio e istinto. Starnutivo quadri e murales, li dipingevo di getto, senza sosta e senza pensare. Oggi, più matura, ovviamente ho capito che i messaggi ci sono sempre stati. Sicuramente ce n'è uno più immediato degli altri, ovvero: è tutto relativo, è solo una questione di prospettive. La pasta asciutta capovolta diventa una ragazza bionda con un cappello bianco che si chiama Asciutta Pasta. La realtà è una gigantesca illusione nata miliardi di anni fa quando alcuni atomi si sono urtati accidentalmente, un'illusione destinata, un giorno, a finire. Quindi come posso dipingere il cielo, le nuvole e il mare così come sono? I soggetti dei miei dipinti che cambiano continuamente forma spiazzando gli occhi di chi li guarda, rappresentano proprio l'inaffidabilità della realtà. Per chi sa guardare oltre, dietro quel continuo mutamento si nasconde anche una certa insoddisfazione personale. Perché è così che mi sento, allegramente insoddisfatta, perennemente in bilico tra euforia e abbattimento. Tutte le mattine cerco di andare d'accordo con quella persona scompigliata che vedo riflessa nello specchio”.