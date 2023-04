Il 5 maggio uscirà in digitale “Muero”, il nuovo singolo di Alvaro Soler, sotto una nuova casa discografica, la Columbia Records/Sony Music.

Con “Muero”, Alvaro Soler offre un primo assaggio del suo nuovo stile, in cui una produzione moderna ed elegante si fonde con elementi sonori eclettici e vibes positive. È un brano moderno con sonorità disco che invitano a ballare, e pop latine caratterizzate dalla presenza di una chitarra groovy. “Muero” (in italiano “muoio”, ma in spagnolo inteso come “non vedo l’ora”) è stato realizzato all’inizio dell’anno tra Barcellona e Los Angeles in collaborazione con il produttore svedese Jakke Erixson (Christina Aguilera, RedOne, Ava Max).

«Parla di un incontro del destino - dice Alvaro a proposito della storia dietro alla sua nuova canzone d’amore - Vedi questa persona e vuoi assolutamente conoscerla meglio. Muori letteralmente dalla curiosità di sapere di più su questa persona misteriosa. Sono estremamente sensibile a certe vibrazioni e sento subito quando sono in sintonia con gli altri. Questa canzone parla proprio di questo.»

Musicista a 360° (cantautore, polistrumentista e produttore di molte sue canzoni), con la sua nuova musica, Alvaro compie un ulteriore passo avanti, portando a un livello superiore il suo sound riconosciuto a livello mondiale. Musica pop spagnola con una marcia in più, profonda e ricca di sfaccettature: sono tutti valori che Alvaro rappresenta da tempo, ma che non era ancora riuscito ad esaltare appieno.

Il nuovo orientamento musicale è accompagnato da una rivoluzione anche dal punto di vista visivo. Pochi giorni fa, l’artista ha azzerato i suoi canali di social media e cancellato tutti i post, segnando una rottura con il passato per percorrere nuove strade. Un nuovo logo e dei nuovi colori sono rimasti gli unici dettagli presenti sui social media dell’artista, lasciando intuire ai fan l’arrivo di novità musicali a cui questi elementi cromatici faranno da sfondo.

È già da tempo che Alvaro ha iniziato il suo viaggio verso questo nuovo sound. Senza pressioni o scadenze, il trentaduenne ha sperimentato direzioni musicali tutte nuove, senza tradire sé stesso e il suo tipico stile sonoro, ma rivelando piuttosto un lato ancora sconosciuto della sua musica.

«Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte, con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato!”. Una spensieratezza ritrovata, questa, che oggi torna a galla nella musica di Alvaro. “Mi sono concesso tutta la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone. [...] Penso che attraverso questo nuovo modo di lavorare ho anche costruito un nuovo rapporto con me stesso. Un rapporto che mi è mancato negli ultimi anni. Attraverso le nuove canzoni [...] ho riscoperto completamente la mia passione per la musica.»