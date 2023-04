via Bologna Fc 1909 fb

BOLOGNA - La Juventus cade dopo un rigore segnato da Orsolini e alla pareggia 1-1 grazie a un potente sinistro di Milik, perdendo l'occasione per scavalcare la Lazio e prendersi un solitario secondo posto in classifica, e ora vede Milan, Inter e Roma con 3 punti: qualificazione alla prossima Champions League, classifica alla mano e considerando esclusivamente le questioni di campo, torna dunque in bilico. Il Bologna sogna una vittoria storica, ma la vede sfuggire di mano.